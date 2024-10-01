В ходе боя выведено из строя навечно или временно почти 50 россиян.

Российские оккупанты для прорыва обороны в районе села Константиновка Донецкой области бросили в бой 19 единиц бронетехники. Об этом сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

Враг задействовал в бою 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков.

Таврические десантники отбили массированную российскую атаку на Кураховском направлении фронта.

Отмечается, что колонны оккупантов сразу наткнулись на мощное сопротивление десантников 79-ки и благодаря слаженной боевой работе подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.

"23 оккупанта в этой атаке погибли. Еще столько же - ранены. Понеся ощутимые потери, уцелевшая вражеская техника начала давить на "заднюю" - охоту за ней устроили наши пилоты ударных дронов", - сказано в сообщении.

Бойцы Таврической бригады показали видео боя.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, вблизи украинского города Константиновка россияне открыли огонь по своим солдатам, которые пытались сдаться в плен.

Издание Bild получило кадры с Донбасса, которые сняты в минувшие выходные. На них зафиксирован очередной российский "камикадзе-штурм", во время которого украинская сторона уничтожила три бронемашины, а большинство из примерно 20 россиян, которые сопровождали бронетехнику, погибли.

После этого семь россиян, которым удалось выжить, решили связаться с украинской армией и сдаться, используя для этого украинский дрон. Это решение, видимо, было воспринято российскими военными как дезертирство. Российская армия открыла огонь по своим солдатам. По меньшей мере двое российских военных погибли. О судьбе еще четырех ничего не известно. Один военный уцелел и продолжил движение в сторону украинских позиций.

Вас также могут заинтересовать новости: