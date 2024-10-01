Россияне накрыли огнем своих солдат, которые уходили в плен после 'камикадзе-штурма', - Bild

Оккупанты выжили после того, как ВСУ отбили их атаку, но погибли от рук своих же "товарищей".

Россияне открыли огонь по своим солдатам, которые пытались сдаться в плен. Bild получил кадры с Донбасса, которые демонстрируют настоящее отношение российской армии к своим военным.

Как отмечает издание, речь идет об инциденте, который произошел вблизи украинского города Константиновка. На видео, снятом в минувшие выходные, был зафиксирован очередной российский "камикадзе-штурм", во время которого украинская сторона уничтожила три бронемашины, а большинство из примерно 20 россиян, которые сопровождали бронетехнику, погибли.

После этого семь россиян, которым удалось выжить, решили связаться с украинской армией и сдаться, используя для этого украинский дрон. Это решение, видимо, было воспринято российскими военными как дезертирство.

Видео дня

Российская армия открыла огонь по своим солдатам. Снаряды один за другим разрывались вокруг семи человек, которые пытались пешком добраться до украинских позиций. Первые три снаряда не задели группу, но четвертый взорвался в нескольких метрах от бегущих.

По меньшей мере двое российских военных погибли. О судьбе еще четырех ничего не известно. Один военный уцелел и продолжил движение в сторону украинских позиций. Военный обозреватель издания Юлиан Рёпке пишет:

"Для Путина и его режима человеческие жизни ничего не значат, будь то россияне, или украинцы, или кто-то другой".

"Дружественный огонь" в армии РФ

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции своих же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружественный огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: