Оккупанты перенесли свои усилия южнее Покровска, считает эксперт.

Российские захватчики сейчас акцентируют внимание на юге Донецкой области, враги "на город Селидово бросили целый армейский корпус и дополнительные танковые силы".

Такой информацией поделился военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов в эфире "Киев24". "Главный их акцент сейчас - юг Донецкой области - это Угледар, это Курахово. Это, мне кажется, туда они перебрасывают основные силы. И, конечно, на Селидово", - сказал эксперт.

По словам аналитика, противник перенес свои усилия южнее города Покровск.

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"Он продолжает давить на Покровск, бои идут в Торецке, Нью-Йорке, в Часовом Яру. То есть давить он продолжает, но это давление, эти штурмы больше для того, чтобы мы не могли перебросить оттуда никого".

Стоит отметить, что в состав армейского корпуса могут входить от 30 тысяч человек до 60 тыс.

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Россияне уже длительное время наступают на востоке Украины и смогли приблизиться к городам Покровск и Селидово. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предупредил, что противники пытаются обойти Селидово по нескольким направлениям, в том числе с юга, атакуя Цукурино.

В конце сентября Кирилл Сазонов говорил, что российская сторона бросает все резервы на то, чтобы оккупировать всю территорию Донецкой области до начала переговоров.

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