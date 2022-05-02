Потери понесла 24-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

Украинские защитники в Донецкой области уничтожили группу российского спецназа из Сибири. Потери понесла 24-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

Об этом сообщает в Facebook Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что десантники уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири в районе поселка Ямполь.

"В частности, на видео зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения Главного управления (ранее известное как ГРУ) Генерального штаба Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Украинские десантники продолжают успешно вести боевые действия на этом направлении, постоянно уничтожая российских оккупантов и их бронетехнику.

Ранее сообщалось, что украинский моряк из советского ПЗРК "Игла" сбил российский истребитель за $40 миллионов.

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