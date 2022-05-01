Ситуация в регионе остается сложной, но контролируемой. Враг не может продвинуться даже по тем направлениям, которые он вынужден был изменить.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о ситуации в регионе на вечер 1 мая. Он отметил, что планы оккупантов на майские праздники удалось сорвать.

Об этом он заявил в эфире UA РАЗОМ.

По его словам, ситуация в регионе остается сложной, но контролируемой. Враг не может продвинуться даже по тем направлениям, которые он вынужден был изменить, корректируя свои планы быстрого продвижения и захвата ключевых городов на Донеччине,

"Точно могу сказать, их планы по майским праздникам сорваны", - отметил глава ОГА.

Однако, по его словам, обстрелы продолжаются по всей линии фронта, в том числе, по Лиманской линии. Возможность эвакуации из Доброполья и других населенных пунктов есть, необходимо лишь желание жителей, алгоритмы им тщательно и ежедневно сообщаются.

"1 мая от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя – все в Лимане. Ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой. Кроме того, в Бахмутской общине один человек скончался от ранений, полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганщины там была оказана медицинская помощь", - сообщил глава ОГА.

Также в настоящее время все еще невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские захватчики за текущие сутки понесли потери на Слобожанском, Изюмском, Донецком и Таврическом направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: