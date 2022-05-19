Украинское общество не интересует новый "Минск".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выступил с требованием полного вывода российских войск с территории Украины.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск рф. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет", — написал Подоляк в Twitter.

Он так же добавил, что пока россия не готова полностью покинуть украинские земли, "наши переговорные платформы - оружие, санкции и деньги".

Как писал УНИАН, американский Институт изучения войны отмечал, что российский военный крах был бы, скорее всего, примерно аналогичен состоянию французской армии в период с апреля по июнь 1917 года во время Первой мировой. Тогда более половины дивизий французской армии отказались идти в наступление из-за подорванного боевого духа и плохого самочувствия.

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