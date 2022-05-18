Реакция со стороны российских СМИ и политиков очень агрессивная.

Процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире Радио НВ.

Он отметил, что сегодня появляется много комментариев разных людей, которые "к самому процессу переговоров не имеют никакого отношения, и вообще это очень тяжелые переговоры, потому что это касается жизни людей". "И вы понимаете, что "Азовсталь", Мариуполь, полк "Азов", все защитники Мариуполя - они очень символичны, в том числе для РФ с негативной точки зрения", - добавил Подоляк.

Он попросил всех осторожно относиться к тому, что "мы говорим, как мы говорим". "Сейчас мы должны говорить о том, что процесс эвакуации продолжается и он сложный. Вы видите заявления, которые звучат со стороны российских СМИ и политиков - они очень агрессивны, поэтому давайте все же осторожно к этому относиться", - сказал советник руководителя Офиса президента.

Подоляк подтвердил, что в переговорном процессе есть "очень много влиятельных посредников, в том числе международных институтов, представителей некоторых других стран". Он сказал, что все, что "сможем сказать, после того как закончим эту операцию, скажем". А сегодня говорить об этом излишне, чтобы не подвергать большим рискам наших людей, добавил он.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращали попыток захватить завод, на котором вели оборону украинские воины.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Для возвращения их домой планируется обмен.

17 мая агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали из "Азовстали". По данным журналистов, украинские военнослужащие, которых вывезли в этих автобусах, не ранены. Их точное количество неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: