Неижпапа подчеркнул, что на войне, чтобы иметь успех, нужна "информационная тишина".

Крымский мост остается целью для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью Крым.Реалии.

"Крымский мост - это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить, и нет границ, которые нельзя перейти. Мост такая же цель, как и остальные", - сказал Неижпапа.

Он добавил, что "надо иметь информационную тишину на войне, чтобы иметь успех".

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"А если мы говорим, что мы завтра ударим по Крымскому мосту, то, наверное, противник об этом узнает по телевидению. Или скажем, что мы не ударим по нему. Это же неправильно", - отметил командующий ВМС.

Также он заверил, что ударов по Крыму меньше не стало, мол, "все работает в штатном режиме, как и на других направлениях".

"Цели есть в Крыму и в других областях, где находится враг. Цели поражаются. Видимо, интенсивность не такая большая, и это связано с важностью других направлений", - добавил Неижпапа.

Крымский мост: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, когда Украина сможет уничтожить Крымский мост. По его словам, это произойдет тогда, когда будет принято соответствующее политическое решение. По его словам, россияне понимают, что мост может быть уничтожен в любое время, и "у нас уже есть достаточно средств".

Также ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказывал, что Украине сейчас невыгодно уничтожать Крымский мост, ведь он выполняет роль приманки для российской ПВО, по которой Силы обороны постоянно попадают. "Мы возле него уничтожаем их драгоценную ПВО. И мы точно знаем, что вот сюда они точно ее снова привезут", - отметил он.

NYT недавно раскрыл, как готовился удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Издание выяснило, что летом прошлого года Украина тайно провела третью атаку на мост, которая оказалась неудачной. Операцию провели в рамках кампании Lunar Hail ("Лунный град"), которую совместно разработали украинцы и американцы. Журналисты отметили, что этот запланированный удар нанес минимальный ущерб объекту.

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