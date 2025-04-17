Лариса Козовая

По мнению Кривоноса, лучше нанести удар по НПЗ.

Запускать дорогие ракеты Taurus, если Украина получит их от союзников, не стоит по незаконно построенному Россией Крымскому мосту, так как это невыгодно с экономической точки зрения. Об этом генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сказал в эфире "Фабрики новостей".

"На самом деле, лучше сжечь один нефтеперерабатывающий завод, что принесет эффект значительно больший. Давайте лучше сожжем Новороссийский нефтяной терминал, который приносит России огромные деньги, торгуя украденным украинским зерном, газом сжиженным и нефтью со странами и выходя из Черного моря, чем играть в этот мост", - сказал офицер.

По его мнению, если бы соответствующая задача была "правильно поставлена", мост давно бы можно было бы ликвидировать.

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"Но, когда за процессы отвечают люди, которые не разбираются в простых вещах, достаточно сложно от них что-то требовать. Война - это экономика, и надо рассчитывать не на популистские лозунги, и рейды на гидроциклах в Крым, а не рассчитывать на те удары, которые парализуют российскую экономику", - считает Кривонос.

Он добавил, что на войне есть приоритетность нанесения ударов по целям, которые являются более чувствительными для противника. По его мнению, не надо использовать очень дорогие ракеты на уничтожение моста, который россияне смогут восстановить.

"Все думают, что ракета - чудо-оружие, но в ней не так много взрывчатки против той металлической конструкции, которую представляет собой этот мост. Снести два-три пролета? Да, через месяц восстановят. Да, все будут хлопать в ладоши и говорить "как круто". А что дальше?", - сказал генерал.

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Он акцентирует на том, что, например, крекинговую установку какого-то НПЗ уничтожить значительно круче и эффект от этого для ВСУ будет более значимый чем повреждение Керченского моста.

"Популизм на войне ненужен, надо практицизм. На войне тоже надо считать деньги", - подчеркнул Кривонос.

Как писал УНИАН, Фридрих Мерц, который вскоре станет канцлером Германии, пообещал Украине немецкие ракеты Taurus. Однако генсек союзной к Мерцу партии СДПГ Маттиас Мирш считает, что Мерц может передумать, когда узнает некоторые секреты относительно ракет. По его словам, Германия не хочет спровоцировать эскалацию войны и тем более быть ее непосредственным участником. Как отметил Мирш, именно поэтому Taurus до сих пор не поставлялись Украине.

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