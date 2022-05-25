В регионе остановлена работа последней газораспределительной станции.

На Луганщине остановлена работа последней газораспределительной станции. Теперь вдобавок к отсутствию воды и света область полностью осталась без газа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Остановлена работа последней газораспределительной станции на Луганщине, отныне область полностью без голубого топлива, травмирован работник этой ГРС", - отметил он.

По состоянию на 24 мая, добавил Гайдай, на Луганщине с газом оставались 36 тыс. абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

"Теперь газ отсутствует повсюду. Из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравме подвергся работник, осуществлявший регулировку автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", - пояснил глава ОВА.

Как и раньше, подчеркнул он, область остается полностью обесточенной. Отсутствует также централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что под украинским контролем находятся около 10% территории Луганщины.

Между тем жителей Донецкой области также предупреждали, что вся область может остаться без газа.

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