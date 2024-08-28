Сейчас основная цель российских оккупантов – создать на Покровском направлении южный фланг. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".
"Мы находимся в стадии стратегии оборонительного типа, цель которой истощение врага. Как можно истощать врага? Истощать врага можно превращая каждый метр нашей территории для них в ад, чтобы они теряли гораздо больше ресурсов, чем мы, каждый населенный пункт, каждое село должно превращаться для них в ад и фактически частично так оно и есть. Часов Яр превратился для них в ад, Работинский выступ превратился для них в ад, Северское направление – это ад для них. Опять же Серебрянское лесничество, Лимано-Купянская ось – у них много есть таких локаций, где они теряют огромное количество ресурса и не могут никак достичь какого-то успеха", – рассказал он.
По словам Коваленко, некоторые участки фронта превратились для россиян в настоящую "мясорубку". Речь идет в том числе и о Торецко-Покровском направлении, например, Гродовке или Воздвиженке.
Военный эксперт отметил, что есть участки, которые превратились для врага в "мясорубку".
"Сейчас они пытаются выйти на Селидово, штурмуют Селидово, но и оно для них превратилось в мясорубку. Новогродовку, да, им там было трудно проходить, но Новогродовка не превратилась в тот ад, которым она могла стать, так же, как и Очеретино. А Карловка, возле Карловского водохранилища превратилось в этот ад, они ничего не могут сейчас с ним сделать, они постоянно штурмуют Карловку, но результат у них мы видим, что нулевой. Они пытаются сейчас ее обойти именно движением уже от Новогродовки на юг. И вот много диссонансов здесь, и надо понимать, разбираться, кто виноват в этих диссонансах, которые возникают. Потому что где-то это действительно мощная оборона (ВСУ, – ред.), а где-то, мягко говоря, что-то происходит очень странное", – говорит Коваленко.
Война в Украине: ситуация на фронте
Ситуация на Покровском направлении и в целом в Донецкой области остается чрезвычайно сложной. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что там сосредоточены ключевые российские усилия и самые большие силы противника.
Ранее в DeepState описали ситуацию на Покровском направлении как критическую. Отмечалось, что россияне быстро продвигаются. Враг уже усложнил логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей.