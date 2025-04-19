Политик сделал на снаряде надпись на английском языке, которая переводится как "Мир через силу".

Республиканец, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик приехал в Украину и побывал на передовой вблизи российской границы.

Об этом он сообщил 18 апреля в Facebook. На обнародованном видео видно как конгрессмен сделал на снаряде надпись на английском языке, которая переводится как "Мир через силу".

"Для меня была большая честь передать очень "личное" послание Владимиру Путину сегодня с передовой войны вблизи российской границы", - отметил он.

Видео дня

При этом конгрессмен добавил, что единственная допустимая информация, которую он может сообщить, то это то, что "сообщение было доставлено точно", то есть в цель.

Также в видео политик рассказал, что побывал на территории боевых действий, где раньше был лес, который уничтожили россияне, как и многие населенные пункты в Украине.

Фицпатрик и его заявления о войне

20 февраля 2025 года конгрессмен США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик стал на защиту Украины и Владимира Зеленского после заявлений президента США Дональда Трампа. Он тогда подчеркнул, что любой "мир", который вознаградит Москву за войну, является "недопустимым".

Фицпатрик тогда подчеркнул, что Зеленский не должен заключать никаких соглашений, навязанных ему любым государством, которые не гарантируют безопасность и суверенитет украинского народа. По его словам, речь идет о мире через силу.

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