То, что делает Россия, не может продолжаться бесконечно долго, заметил Ходжес.

Россияне, вероятно, продолжат атаковать украинские города ракетами и дронами, а также будут совершать атаки на фронте. Однако продвижение на 1-2 километра на передовой не поможет им выиграть войну против Украины. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

"Что мы знаем после более чем 11 лет войны с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году – это то, что Россия до сих пор контролирует лишь 20% территории Украины. Военно-воздушные силы не смогли достичь превосходства в воздухе. Фактически Россия даже не может помешать поездам и конвоям, идущим из Польши в Украину, везущим оружие и технику", – акцентировал он в интервью "Радио Свобода".

Ходжес также упомянул о Черноморском флоте РФ, который хоть и "имеет очень крутое название, но это не очень хороший флот". Он добавил, что Украина победила РФ в западной части Черного моря.

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"Российская экономика – в большом затруднении. Она искусственно поддерживается. Она почти полностью зависит от Китая в большинстве того, что она использует. И поэтому я думаю, что то, что делает Россия, не может продолжаться бесконечно долго. Я не хочу прогнозировать, как долго это может продолжаться, потому что я ошибался раньше. Но я думаю, что они в сложной ситуации. И они не имеют возможности победить Украину в войне. Нет большой силы, которая могла бы прорваться так, как это делали их деды, и добраться до Днепра, например", – продолжил он.

По мнению американского генерала, оккупационные войска РФ могут и в дальнейшем атаковать украинские населенные пункты ракетами и дронами. Также враг будет продолжать смертоносные атаки, в которых сами россияне несут огромные потери.

"Они могут время от времени передвигать линию фронта на один-два километра или на одно село, но это не поможет им выиграть войну. Это частично, очевидно, благодаря упорству и мастерству украинских защитников, способности Украины развивать собственную оборонную промышленность во время войны. И так же благодаря неспособности России", – констатировал Бен Ходжес.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Украину. Враг атаковал ряд украинских населенных пунктов. Под ударом были Днепр и Никополь, а также Житомирская область.

В ГСЧС информируют, что россияне начали запускать по украинским городам дроны, которые разбрасывают взрывоопасные предметы. Риск чрезвычайно высок, потому что время взрыва таких боеприпасов неизвестно. Опасность есть для всех регионов Украины.

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