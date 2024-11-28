Шиманский отметил, что погода также влияет на работу сил ПВО.

Враг с каждым массированным воздушным ударом все лучше просчитывает наши возможности, модернизирует свои ракеты, поэтому работать сложнее, но Воздушные силы Украины максимально противодействуют этому.

Об этом сказал командир зенитно-ракетной бригады в Александр Шиманский в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу того, что 90% ракет сбито, но имеем разрушительные последствия от сегодняшней вражеской атаки.

"Это можно объяснить очень просто - враг с каждым массированным ударом все лучше просчитывает наши возможности, лучше действует", - отметил он.

Видео дня

При этом подчеркнул, что РФ планирует комбинированный удар таким образом, чтобы на один объект критической инфраструктуры направить по 5, а иногда до 10 ракет.

"И даже если группировка на направлении действует достаточно успешно и из 10 сбивает 7 или 8 ракет, но этого, как показывает практика, недостаточно. Все равно две ракеты проходят и, к сожалению, достигают своей цели", - рассказал Шиманский.

По его словам, враг также продолжает модернизировать свои ракеты, улучшает их, и с каждым разом сбивать их становится все труднее. Он отметил, что также после каждой атаки Россия анализирует наши слабые стороны, проводит доразведку и каждый следующий удар хорошо планирует, но и украинские силы ПВО не стоят на месте, прорабатывают тактику врага, чтобы максимально противодействовать. При этом добавил, что комплексы ПВО иностранного производства более современные и лучше уничтожают вражеские ракеты, потому что больше приспособлены к средствам РЭБ и тепловых "ловушек" и сбивают лучше, а советские работают немного хуже.

Шиманский отметил, что погода также влияет на работу сил ПВО. Он добавил:

"Есть зенитно-ракетные комплексы всепогодные, которые могут работать в любых условиях и в любое время суток. Но, к сожалению, есть такие ЗРК, в основном, это переносные или ЗРК ближнего действия, которые очень сильно зависят от времени года, погодных условий, времени суток. Вы видели, какая сегодня была погода - большая облачность, очень низко были облака и очень трудно было визуально обнаружить эти ракеты и тепловизионные прицелы не всегда помогали".

Ракетная атака РФ 28 ноября

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил Украины, в ночь на 28 ноября противник нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено 188 средств воздушного нападения, который отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).

В Воздушных силах отметили, что ракетно-дроновой удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.

Из-за вражеской воздушной атаки без света осталось много людей.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, что связано с очередным массированным ударом России по Украине Он отметил, что атаки на энергообъекты происходят по всей Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: