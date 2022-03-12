Поэтому оккупанту и всем его неуклюжим попыткам уничтожить украинскую государственность - один путь - за его же военным кораблем, добавил председатель Верховной Рады.

Организаторов, пособников и исполнителей проведения в Херсоне псевдореферендума о создании так называемой "ХНР" ждет уголовная ответственность.

Об этом в Facebook написал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отмечает, что продолжает юридический всеобуч для оккупантов. По его словам, в СМИ появилась информация о подготовке оккупационными властями псевдореферендума о создании так называемой "Херсонской народной республики".

"Даже попытки проведения такого псевдореферендума не будут иметь ничего общего ни с законодательством, ни с такой формой непосредственной демократии как референдум. Во-первых, в соответствии со ст. 73 Конституции Украины исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины. Местный референдум не может решать такие вопросы", - написал Стефанчук.

Председатель ВР отмечает, что в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 3 закона "О всеукраинском референдуме" вопросы, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, не могут быть предметом всеукраинского референдума. Власти это четко предусмотрели.

"Во-вторых, проведение областных или городских референдумов является незаконным и невозможным. Ведь в нашем правовом поле пока нет закона о местных референдумах", - отмечает Стефанчук.

По его словам, в соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона "О правовом режиме военного положения" в условиях военного положения запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

"То, что планируется провести оккупантами в Херсонской области, не является референдумом по его правовой природе. Поскольку это, как и все, что они пытаются сделать, псевдо-, квази-, эрзац - явление, которое не будет соответствовать действующему законодательству, а значит не будет тянуть за собой юридических последствий, кроме уголовной ответственности для организаторов, пособников и исполнителей", - пишет Стефанчук.

"И в завершение, Херсон, другие города Украины - это Украина не только географически, но и по своим духу и силе. Поэтому оккупанту и всем его неуклюжим попыткам уничтожить украинскую государственность - один путь - за его же военным кораблем", - отметил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, недавно депутат облсовета рассказал, что на Херсонщине оккупанты готовят референдум о создании "ХНР".

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