Украина не простит никому ничего, не забудет, найдет и привлечет к ответственности каждого, обещает президент.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, деятели-коллаборанты, которые повелись на предложения оккупантов, подписывают себе приговор.

Как он заявил в видеообращении, оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик и шантажируют местных руководителей, давят на депутатов, ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР".

"ХНР". Такую же мертворожденную, как и "ДНР" и "ЛНР". Чтобы организовать какие-то "комитеты" против законной власти на нашей земле. И вопреки воле людей, которые ежедневно выходят протестовать. И которые хотят Украину - я благодарен им", - подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский считает, что деятели и деятельницы, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами и которые соблазнились на предложения оккупантов, подписывают себе приговор.

"Вы подписываете себе приговор. Приговор - пойти вслед за более чем 12-ю тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что сегодня состоялось экстренное заседание Херсонского облсовета, на котором 44 депутата приняли решение, что Херсонщина - это Украина и никаким псевдореспубликам там не место. "Украина выстоит в этом испытании. Нам нужны время и силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на нашу землю", - отметил президент.

Он добавил, что не будет преуменьшать угрозы или преувеличивать достижения Украины.

"Мы - честные люди, а не Министерство обороны России, которое врет всем - миллионам своих граждан и даже главе Российской Федерации. Поэтому говорю откровенно: еще нужно держаться. Еще нужно бороться, каждый день и каждую ночь искать, как нанести врагу максимальный урон. На всех направлениях обороны: под Житомиром и Киевом, под Черниговом и Сумами, под Харьковом и под Луганском, под Донецком и Мариуполем, на юге страны и на дипломатическом фронте", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства считает, что с такой тактикой и уверенностью в своих силах украинцы "придут за своим".

"Придем в Мелитополь и Геническ. Везде, где наша земля. И пусть оккупанты знают. Пусть знают все коллаборанты, которых они найдут, что Украина им не простит. Никому. Ничего. Украина не забудет. Украина найдет и привлечет к ответственности. Каждого. Так, как это будет возможно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на слова депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, на Херсонщине российские оккупанты готовят референдум по созданию так называемой "ХНР".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что организаторов, пособников и исполнителей псевдореферендума ждет уголовная ответственность.

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