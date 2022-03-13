Городской голова Скадовская Херсонской области Александр Яковлев заявил, что в городе нет оккупационных войск, а ситуация контролируемая.
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
"В Скадовске на сегодня нет оккупационных войск. И сохраняется контролируемая ситуация. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет, присутствует связь, правда, иногда с перебоями...", - отметил Яковлев.
По его словам, с понедельника в городе планируется возобновление учебного процесса в школах города и общины в дистанционном режиме, возможно, будет возобновлена работа музыкальной школы и дома культуры.
"По ситуации безопасности. Ситуация в городе контролируемая. У нас работают патрули, работает служба охраны. Поэтому более-менее у нас придерживаются порядка", - подчеркнул мэр.
Как сообщал УНИАН, на Херсонщине российские оккупанты готовят референдум по созданию так называемой "ХНР".
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что организаторов, пособников и исполнителей псевдореферендума ждет уголовная ответственность, а президент Владимир Зеленский жестко предупредил коллаборантов о последствиях.