В частности, речь идет о сроке от нескольких дней до полутора недель.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, сколько времени понадобится на согласование спорных моментов при разработке мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом Подоляк сказал в интервью польским СМИ, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, советник руководителя ОП сказал, что одним из ключевых аспектов мирного соглашения, которое сейчас обсуждается между Украиной и РФ, должно быть немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территорий Украины.

"Иначе никак. Однако переговоры - это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Принимают опосредованное участие также и наши партнеры, в том числе Польша. Потому что мы же не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем", - подчеркнул Подоляк.

"Пока что и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного соглашения. Учитывая, прежде всего, интересы Украины, которая подверглась огромному разрушению со стороны РФ", - заявил Подоляк.

Также у него поинтересовались, завершит ли подписание соглашения войну, которая продолжается в Украине уже восемь лет.

"Подписание мирного договора может лишь завершить острую фазу конфликта и позволить нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны. Но я сомневаюсь, что война для украинцев на этом закончится. Не после всего, что мы пережили. Понятно также, что у России нет никаких шансов доказать где-либо, что кроме нее есть еще кто-то винен в этой масштабной катастрофе", - заявил Подоляк.

Кроме того, у него спросили, как он представляет вывод российских войск из Украины.

"У России не останется другого выбора, кроме как начать немедленное отступление своих вооруженных сил. После подписания соглашения Венская конвенция вступит в силу для обеих сторон. Она четко говорит, что мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территории противника. Поэтому любые попытки задержать русских солдат на украинских землях будут юридически безосновательны", - сказал Подоляк.

Вместе с тем, у него спросили, какая сила заставит Россию уважать международное право, если, бомбардируя больницы и школы, она уже нарушила большинство действующих конвенций.

"Чтобы обезопаситься от подобных ситуаций, хотим детально прописать в соглашении конкретный план выхода российских войск. И получить поддержку наших партнеров. Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, который подробно описывает порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский, и которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе.

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