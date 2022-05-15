СБУ перехватила разговор российских оккупантов.

Россияне подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, которые запрещены международными конвенциями.

Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ.

"Да все ждут, когда Володьку (прим. путіна) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополя" сюда накидает. А так, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.

В СБУ уверяют, что такие перехваты и собранные данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики впервые сбросили на "Азовсталь" в Мариуполе фосфорные или зажигательные бомбы. Сами оккупанты утверждают, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения - около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

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