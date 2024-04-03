"Во многих случаях россияне использовали вымогательство, чтобы заставить украинцев работать на них, угрожая членам семьи, которые еще живы".

Первоначальный план Москвы заключался в том, чтобы ее агенты проникли в высшие слои украинского общества перед ее вторжением, а затем захватили власть изнутри. Но большинство из этих людей были либо отсеяны украинскими правоохранительными органами, либо сбежали сами в первые месяцы после вторжения России. Об этом говорится в материале The Washigton Post.

Отмечается, что сейчас, после более чем двух лет войны, стало меньше украинцев с пророссийскими симпатиями, особенно на влиятельных должностях, готовых помочь Москве.

"Во многих случаях россияне использовали вымогательство, чтобы заставить украинцев работать на них, угрожая членам семьи, которые еще живы. под российской оккупацией или которые попали в плен", - пишет издание.

В качестве примера СМИ приводит историю с украинским военным, который воевал с россиянами на поле боя, когда те приехали за его родителями на оккупированный восток Украины. Их вывели из дома и пытали.

"Тогда российский агент связался с солдатом с ультиматумом: переходи на другую сторону и шпионь в пользу России, иначе его семья пострадает еще больше. Военный в конце концов согласился помочь России. ... По указанию своего российского куратора военный планировал добавить отравляющее вещество в водопровод стирального комплекса, которым пользуются старшие офицеры", - отмечает издание со ссылкой на информацию, полученную от источника в СБУ.

Журналисты утверждают, что этот инцидент "проливает свет на тактику российских спецслужб для вербовки украинцев".

"Действия российских руководителей включали сообщения о перемещении военной техники или подтверждение того, что ракета поразила цель. ... Сотрудники СБУ заявили, что россияне будут присылать членам семей военнопленных фотографии и видео, на которых иногда изображен пленный с приставленным пистолетом к голове", - рассказывает издание.

Задержание шпионов - последние новости

Накануне Служба безопасности Украины задержала шпионку за боевыми самолетами и ПВО возле Кривого Рога. Перед женщиной стояла задача следить за боевой авиацией и ПВО, а затем "сливать" эти данные врагу для проведения атак.

Также УНИАН сообщал, что в Харькове работница детсада корректировала удары по городу. Агент получала от россиян геолокации потенциальных целей, после чего проводила там доразведку.

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