Россияне накапливают свой личный состав, пытаясь продвигаться малыми группами, и где-то закрепляться.

Сейчас россияне на участке Красногоровка - Нетайлово не используют технику, пытаясь продвигаться малыми группами. Об этом рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Враг пытается постоянно штурмовать, делая попытки зайти на наши позиции. Россияне накапливают свой личный состав, пытаясь продвигаться малыми группами, и где-то закрепляться. Наша задача их вылавливать и уничтожать", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Цехоцкий утверждает, оккупанты не используют технику и пытаются продвигаться небольшими группами.

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"Также враг использует авиацию в направлении наших позиций и по тылам, по гражданским объектам, терроризируя население. Россияне пытаются сделать хаос и панику, но ситуация контролируемая", - добавил офицер.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Херсонском и Ореховском направлениях российские оккупанты за прошедшие боевые сутки потеряли в результате ударов ВСУ десятки единиц вооружения и важной техники, в том числе - 12 орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Поле-21". В то же время враг не оставляет намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций.

Вчера 92-й отдельной штурмовой бригаде удалось улучшить свое положение и "выдавить" с нескольких позиций противника. Там высмеяли попытки РФ выполнить прихоти Путина захватить Часов Яр до 9 мая и рассказали, что в бой у россиян идут даже военные повара.

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