Только за сутки украинские защитники минусовали на юге почти сотню захватчиков.

На Херсонском и Ореховском направлениях российские оккупанты за прошедшие боевые сутки потеряли в результате ударов ВСУ десятки единиц вооружения и важной техники, в том числе - 12 пушек и две станции радиоэлектронной борьбы "Поле-21". В то же время враг не оставляет намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили три штурма: два - в районе Старомайорского и один - в районе Роботино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было семь штурмов в районе Крынок. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Всего за минувшие боевые сутки, благодаря работе подразделений ВСУ, на указанных двух направлениях стало меньше на 99 оккупантов и 58 единиц вооружения и военной техники. В частности, 23 единицы автобронетехники, 12 орудий, три миномета, пять БпЛА, из них три - типа "Mavic" и два - типа "Ланцет". Пущены на металлолом две станции радиоэлектронной борьбы "Поле-21", 11 аэрофотостанций, камера видеонаблюдения и лодка противника.

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В то же время в операционной зоне вновь увеличилось количество разведывательных беспилотников россиян - за минувшие сутки зафиксирован пролет 146 таких БпЛА.

Говорится, что в течение боевых суток оккупанты на Ореховском направлении нанесли семь авиационных ударов с применением восьми управляемых авиабомб и десяти неуправляемых авиационных ракет. На Херсонском направлении враг применил семь управляемых авиабомб и около пяти десятков неуправляемых авиационных ракет. В результате на Херсонщине ранены два гражданских лица, повреждено здание медицинского учреждения и частные жилые дома.

По мирному населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей российские террористы применили 261 FPV-дрон, 12 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросили с БпЛА различных модификаций 313 осколочных боеприпасов. В результате на Днепропетровщине повреждены пятиэтажный дом, частные дома, учебное заведение, газопровод, гражданские автомобили, служебные автомобили ГСЧС и полиции, на Херсонщине - частный дом.

Также оккупанты восемь раз ударили из артиллерии по Херсону, дважды били по Антоновке и Станиславу, также обстреляны еще 14 населенных пунктов Херсонщины. Во время артиллерийских обстрелов погибли двое гражданских, еще четверо получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, учебное заведение, гражданские автомобили, газопровод и линии электропередачи.

На Николаевщине враг из артиллерии обстрелял город Очаков и Куцурубскую громаду - повреждены жилые дома, учебные заведения, гражданские автомобили и линия электропередачи, на Днепропетровщине - Никополь, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую громады - повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гараж и газопровод.

"На Запорожье врагом обстреляно шесть населенных пунктов, из-за чего повреждены частные жилые дома", - рассказали украинские военные.

Корабли флота РФ в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Ситуация на южном направлении - что известно

Ранее сообщалось, что на двух направлениях - Ореховском и Херсонском - российские захватчики, несмотря на непогоду, также не прекращали штурмы позиций ВСУ. В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили четыре штурма: три - в районе Старомайорского и один - в районе Роботино, на левобережье Днепра, на оккупированной Херсонщине, - четыре штурма в районе населенного пункта Крынки.

В целом было получено подтверждение о том, что на указанных двух направлениях уменьшилось на 113 оккупантов, 7 единиц вооружения и военной техники - три единицы автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы и три лодки. Также уничтожен полевой пункт боеснабжения противника.

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