На левобережье Херсонщины взвился украинский флаг, и это проблема для оккупантов.

Украинские бойцы установили флаг на водонапорной башне в поселке Казачьи Лагеря (рядом с Крынками) на левом берегу Херсонщины. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграмм-канале лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс".

По его словам, флаг установили бойцы 35-й бригады морской пехоты. Причем сделали это собственноручно, а не с помощью дрона, как это часто бывает сегодня.

"Алекс" отмечает, что российские оккупанты уже получили приказ снять украинский флаг любой ценой. Похоже, украинские защитники уже готовятся встречать тех, кто полезут за флагом. "Добро пожаловать, пи***ры, вас уже ждут", - написал "Алекс".

Бои на левом берегу Днепра на Херсонщине

Как писал УНИАН, плацдарм Сил обороны в Крынках на левобережье Херсонщины пока не расширяется, но и российские оккупанты ничего не могут сделать в попытках вытеснить оттуда украинские силы. По словам военного обозревателя Александра Мусиенко, ситуация на плацдарме стабильно тяжелая.

Также мы рассказывали, что во время штурмов украинского плацдарма в Крынках враг уже давно не применяет бронированную технику, пользуется только пехотными штурмовыми группами. Те, кто возвращаются живыми из таких штурмов, имеют очень низкое морально-психологическое состояние.

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