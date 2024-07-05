Отмечается, что, несмотря на ситуацию, в Часовом Яру все еще остаются люди.

Представитель пресс-службы 24 ОМБр им. короля Даниила Иван Петричак прокомментировал отход украинских войск из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области. Он отметил, что оборона города продолжается.

"Этот канал Северский Донец – Донбасс фактически сейчас является условной линией соприкосновения, где по одну сторону стоим мы, по другую сторону – враг. Район уничтожен полностью и для сохранения жизни личного состава оттуда отошли наши войска", – рассказал Петричак в эфире "Радио Свобода".

По его словам, бои продолжаются. Можно сказать, что с утра 4 июля на месте стало "ощутимо тише".

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"Это мы говорим о том, что количество вражеских артобстрелов уменьшилось. И это может означать, что, скорее всего, враг перегруппировывается. Но эта линия обороны Северский Донец – Донбасс по каналу стоит. Фактически оборона города продолжается", – добавил представитель 24 ОМБр.

При этом военный подчеркнул, что с уходом украинских войск из микрорайона "Канал" ничего кардинально не изменилось, поскольку "планы наши удерживать этот город не изменятся".

Отмечается, что, несмотря на ситуацию, в Часовом Яру все еще остаются люди.

"Случаи единичные, но они есть. Люди остаются. Люди живут. Выживают", – констатировал Иван Петричак.

Война в Украине: бои за Часов Яр

Бои за город Часов Яр Донецкой области идут уже довольно долго. Российские захватчики разрушают город до основания, как делали это с Бахмутом, Авдеевкой, Мариуполем и десятками украинских населенных пунктов.

На днях стало известно, что украинские защитники были вынуждены отойти из мирорайона "Канал" в городе Часов Яр. Как пояснил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, причиной такого решения стало уничтожение российскими захватчиками украинских позиций.

В 24 ОМБр имени короля Даниила отметили, что микрорайон "Канал" у канала Северский Донец – Донбасс превратился в груду пепла.

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