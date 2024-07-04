Военные отметили, что подобный пейзаж когда-то был за пределами нашего воображения, но за годы полномасштабной войны стал уже привычным.

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать украинские города. Враг полностью разрушил микрорайон "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области.

Об этом рассказали военные 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила. Отмечается, что враг бьет по городу из всех возможных типов вооружения.

"Часов Яр. Ад на земле. Россияне продолжают уничтожать город всеми возможными типами вооружения. Воины 24 ОМБр имени короля Даниила продолжают оборону города от значительно превосходящих сил противника в сверхтяжелых условиях. Микрорайон "Канал" возле канала Северский Донец – Донбасс превратился в груду пепла – так он выглядит сегодня", – говорится в сообщении.

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Военные отметили, что подобный пейзаж когда-то был за пределами нашего воображения. Однако за два года полномасштабной войны РФ против Украины он стал уже привычным.

"От нашей сплоченности сегодня зависит то, как будут выглядеть наши города завтра. Поддерживайте и помогайте воинам", – отметили в 24 ОМБр.

Война в Украине: ситуация в Часовом Яру

На днях стало известно, что Силам обороны Украины пришлось отойти из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр. Причиной этого стало уничтожение российскими захватчиками украинских позиций, пояснил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, для прикрытия штурмовых действий россияне осуществляют артиллерийские обстрелы, применяют управляемые авиационные бомбы и наносят удары дронами-камикадзе. Защитники Украины держатся и наносят врагу беспощадные потери.

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