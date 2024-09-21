Последствия атак по военным объектам на территории РФ уже заметны на передовой, говорит Мусиенко.

Силы обороны Украины продолжают поражать крупные склады с боеприпасами на территории Российской Федерации. Цель этих атак – в частности, сократить возможности оккупантов атаковать гражданские объекты в Украине, объясняет военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Сегодня можно сказать о четырех складах, которые были поражены за две недели. Успешная атака была по складу в Солдатском Воронежской области, где базировались ракеты северокорейского производства KN-23, которые Россия использует для террористических атак по территории Украины. Далее был Торопец Тверской области, а дальше был еще один склад, где находились именно баллистические ракеты "Искандер" и "Точка-У". Это где-то в 15 км от Торопца. Также Краснодарский край – достаточно большой склад. Это арсенал", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Мусиенко обратил внимание, что в Генштабе отметили – боевая работа будет продолжаться. По его словам, такие действия имеют две цели.

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"Стратегия, которую преследует Украина, имеет две цели – уменьшить возможности России проводить террористические атаки по гражданским целям и уменьшить потенциал российских войск непосредственно на линии боевого соприкосновения", – добавил он.

И, по его мнению, последствия атак по военным объектам противника на территории РФ уже заметны на передовой. В частности, российское командование "уже дало приказ на Донецком направлении начинать экономить боеприпасы".

"Потому что они сейчас выясняют последствия атак по арсеналам и могут быть перебои в логистике из-за этих атак. Перебои будут точно. Эти удары уже заметны, они будут ощутимы, в частности на фронте", – резюмировал Александр Мусиенко.

Атаки по российским складам боеприпасов

На днях украинские силы нанесли удар по складу боеприпасов в городе Торопец Тверской области РФ. В британской разведке отметили, что был поражен один из крупнейших российских складов с боеприпасами, где хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов. И этот удар будет иметь негативное влияние на наземные операции РФ, в частности, в Курской области, говорится в обзоре.

Глава центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг считает, что в результате атаки по складу вблизи Торопца могло быть уничтожено 30 000 тонн снарядов, что эквивалентно примерно 750 000 снарядов.

Уже ночью 21 сентября Силы обороны Украины ударили по российскому арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу в Тверской области, недалеко от населенного пункта Октябрьский. Отмечалось, что на территории одного из арсеналов находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.

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