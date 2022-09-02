Украинские бойцы ведут работу на всех направлениях, не только на южном, отметил советник главы ОП.

На данный момент Вооруженные силы Украины не ведут контрнаступление на каких-то отдельных направлениях. То, что происходит, можно назвать "системным контрнаступлением" путем атаки логистического обеспечения российской армии. Главная цель – ограничить возможности россиян получать подкрепление.

О ситуации на фронте рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в беседе с российской журналисткой Юлии Латыниной.

"У нас нет конкретного контрнаступления под Херсоном, Мелитополем, на Харьковском направлении, на Донецком. Есть множественные направления, где за последние несколько дней увеличена интенсивность работы ВСУ по логистической инфраструктуре российской армии, по уничтожению всех отходящих путей (мостов). Это идет на всех направлениях, не только на южном", – заявил он.

По словам Подоляка, действия украинских бойцов резко ограничивают возможности российской армии маневрировать.

"Они начинают хаотически перемещать свои резервы, что достаточно хорошо для нас, потому что мы понимаем, где, что и как у них сконцентрировано… Разведка боем идет по всей линии фронта, – добавил советник главы ОП. – Я бы говорил о системном контрнаступлении".

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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