Он пояснил, что ошибся из-за того, что США и Германия не предоставили ВСУ дальнобойное оружие.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес признал, что ошибся в отношении сроков освобождения оккупированного россиянами Крыма.

Напомним, ранее военный предполагал, что ВСУ освободят полуостров летом этого года.

Теперь в интервью радио Свобода Ходжес пояснил, что ошибся в расчетах, поскольку не ожидал, что США и Германия до сих пор не предоставят Украине дальнобойное оружие, необходимое для освобождения Крыма. При этом он отметил, что не отказался от убеждения, что Украина освободит свой полуостров и другие территории от россиян. Он заметил, что это лишь вопрос времени.

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"Я был уверен, что администрация США поймет, что нужно помочь Украине одержать победу. А залог победы - это освобождение Крыма. Для этого нужно высокоточное дальнобойное оружие", - высказался военный.

Он констатировал, что и США, и Германия отказались осуществлять такие поставки. "Я ошибался в этом. И поэтому украинцы сталкиваются с большими трудностями, чем я ожидал", - пояснил Ходжес. При этом он обратил внимание на то, что ВСУ все таки начали вытеснять российский Черноморский флот из Севастополя дальше на восток.

"Происходят так называемые "многомерные операции", которые уничтожают радары и системы ПВО в Крыму, и которые позволили нанести удар по средствам технического обеспечения и по штабу Черноморского флота в Севастополе", - сказал военный.

Он отметил, что то, что несколько кораблей ЧФ РФ ушли из Севастополя демонстрирует потенциал того, на что способны украинцы, если у них будет возможность нанести удар с дальнего расстояния. "И это показывает, к чему они могут вынудить россиян", - констатировал Ходжес и добавил, что он оптимистично настроен в вопросе освобождения полуострова.

"Я считаю, что есть политическое решение не оказывать такую поддержку. Я слышу разные оправдания, но все они неубедительны. Мне кажется, что есть две причины... Администрация США боится, что РФ может применить ядерное оружие, если будет похоже, что она скоро потерянт Крым. Я считаю, что это безосновательное беспокойство", - высказал мнение военный.

Он отметил, что в США много говорят об опасности российской эскалации, хотя о ней никто не говорил во время Холодной войны и Карибского кризиса. "Тогда мы говорили очень решительно и действия тоже были очень решительны. Поэтому я не понимаю, почему на этот раз столько волнения", - выразил удивление Ходжес.

Кроме того, он отметил, что часть проблемы также заключается в том, что есть люди, которые не могут представить, что над РФ можно одержать победу, поскольку десятилетиями они сосредотачивались на России как на великой державе, и поэтому они не могут принять идею, что она может потерпеть крах. "Или они верят, что если это произойдет, это будет слишком большой катастрофой. Они не знают, что делать с возможным развалом РФ", - пояснил он.

"Я не выступаю за такой сценарий, но мы не должны этого бояться – мы должны планировать, что делать, если это произойдет. Конечно, будет проблема контроля над ядерным оружием, проблема беженцев. Есть разные аспекты того, что может произойти. И я считаю, что мы должны строить планы на такой случай", - поделился мнением Ходжес.

Военный выразил надежду, что США все же примут правильные решения по поддержке, если президент Байден сможет лучше объяснить американцам, почему это важно для нас, почему мы получаем пользу от успеха Украины.

"И, конечно же, то, что происходит в Израиле, нельзя рассматривать изолированно... И кому выгодна поддержка Ираном нападения ХАМАСа на Израиль? Кремлю. Потому что это отвлекает внимание от Украины, отнимает ресурсы, которые нужны Украине", - отметил Ходжес.

Военный считает, что РФ связана с нападением боевиков ХАМАС на Израиль. "Однозначно, да. Не в смысле материальной поддержки, а в смысле координации с Ираном. Выгоды для РФ настолько очевидны, а лидеры двух стран в последнее время так часто летают между Тегераном и Москвой, что невозможно поверить, что для Кремля это стало неожиданностью", - подчеркнул он.

К тому же Ходжес добавил, что российские власти не осудили эту атаку. "И мы видели событие в аэропорту в Дагестане. Люди штурмовали аэропорт, думая, что туда прибыли еврейские беженцы, и это выглядело как начало погрома. Россия не является другом Израиля", - констатировал Ходжес.

Ходжес о войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ходжес призвал немедленно предоставить ВСУ все необходимое вооружение. Затем он заявил, что для полной победы над россиянами Украине нужно освободить Крым. Он всячески призывал украинских союзников помочь оружием, чтобы достичь этой цели. Он отмечал, что освобождение полуострова является стратегически важным.

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