Бен Ходжес уверен, что полуостров - ключевая территория в войне с российскими оккупантами.

Возвращение Крыма остается главной целью для Украины в ходе отражения полномасштабного вторжения Российской Федерации.

"Наземная часть этого контрнаступления, очевидно, направлена на то, чтобы путем деоккупации или огнем перерезать так называемый "сухопутный коридор", - заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в комментарии Newsweek.

По его словам, как только Керченский мост будет разрушен, то это полностью изменит правила игры для Крыма.

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"Иногда я слышу из Пентагона, что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей территории. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности доставить необходимое количество оружия дальнего действия, чтобы полуостров стал непригоден для действий российского военно-морского флота и российских ВВС", - объяснил американский военный.

По его словам, 155-мм боеприпасы двойного назначения, которые сейчас используются украинскими артиллеристами, уже усложняют ситуацию для российских подразделений. Расширенная западная поддержка, включающая ракеты с кассетными боеприпасами большей дальности, запускаемые из систем залпового огня M270 производства НАТО, и американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142, "действительно будет иметь большое значение".

"Это очень быстро уничтожит российскую артиллерию. И это также очень затруднит движение конвоев, доставляющих войска, боеприпасы или прочее по так называемому сухопутному мосту. Украинцы знают, что Крым является решающей территорией, что они никогда не будут в безопасности, пока Россия оккупирует Крым, и они могут наносить удары своим военно-морским флотом и военно-воздушными силами из Крыма и запускать ракеты по всем морским портам Украины", - рассказал Ходжес.

Он напомнил, что Украина не сможет восстановить свою экономику, пока Москва удерживает под огнем ключевые порты Черного моря.

"Я удивлен тем, как много людей бойко говорят: "Пусть они (россияне - УНИАН) получат Крым ради мира". Во-первых, насколько невежественно то, что вы думаете, что это на самом деле их удовлетворит, или что Россия будет соблюдать любое соглашение, или что Россия не будет нарушать судоходство или делать другие вещи, чтобы нанести ущерб экономике Украины. Почему Россия должна быть вознаграждена за все, что она сделала? Китайцы наверняка будут за этим следить. Они видят, что мы готовы отдать территорию другой страны. Можете ли вы себе представить, что вы говорите немцам отказаться от бывших восточногерманских государств ради мира? Или говорите США вернуть Аляску России ради мира? Это смешно, но по какой-то причине люди готовы сказать Украине, что они должны отказаться от Крыма", - возмутился генерал-лейтенант.

Освобождение Крыма - последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать временно оккупированный Крым военным путем. Он считает, что других вариантов нет.

ГУР уже проводит свои спецоперации на полуострове - мыс Тарханкут, населенные пункты Маяк и Оленевка. Отмечается, что в Крыму подняли Государственный флаг Украины.

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