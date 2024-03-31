В течение последних нескольких месяцев вопрос о возможном применении "Калибров" для ударов по Украине не стоял на повестке дня.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне вероятно в ближайшее время применят крылатые ракеты морского базирования "Калибр" для ударов по Украине. Враг накапливал их длительное время.

Как говорится в материале Defense Express, это заявление Буданова может выглядеть несколько диссонирующим на фоне того, что ранее вопрос о возможном применении "Калибров" для ударов по Украине не стоял на повестке дня. Ну и также - на фоне комментариев о том, что почти все ракетоносители российские оккупанты перевели из Севастополя в Новороссийск, и там вроде бы нет технической возможности загружать крылатые ракеты на фрегаты, корветы и подводные лодки.

На этом фоне логично возникает вопрос о том, а какое же количество "Калибров" могли к этому моменту накопить российские захватчики. Чтобы найти ответ на этот вопрос, можем опереться на данные о количестве ракет в РФ по состоянию на ноябрь 2023 года.

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Тогда представитель ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что на ноябрь прошлого года россияне имели накопленный запас в 165 "Калибров". Если же учитывать известные на тот момент данные, то темп производства "Калибров" мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц.

Следовательно, за четыре месяца запас КР этого типа у врага мог вырасти в диапазоне от +80 единиц до + 120 единиц, или же до диапазона от 245 единиц до 285 единиц.

Для сравнения, чисто чтобы проиллюстрировать тенденцию - по состоянию на тот же ноябрь 2023 года российские захватчики имели в запасе лишь 160 крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101/555/55, то есть уже здесь "на старте" количество КР воздушного базирования оказалось несколько меньше, чем количество "Калибров".

Издание также отмечает, что стоит учесть и следующий момент - если опираться на официальные отчеты Воздушных Сил, то в промежуток с 21 по 31 марта 2024 года российские захватчики отстреляли по Украине в целом 133 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555/55.

"На этом фоне логичной выглядит оценка, что по мере исчерпания имеющегося запаса крылатых ракет воздушного базирования россияне могут "распаковать" запас "Калибров". Но в то же время, и на те же Х-101 рашисты и дальше могут полагаться для выполнения ударов по нашей критической инфраструктуре. Сообщение о том, что РФ начала производство Х-101 с двумя боевыми частями, и эта ракета действительно стала вдвое опаснее, указывает в том числе и на то, что враг стремится максимизировать эффект от применения таких КР при возможном уменьшении интенсивности запусков", - пишет издание.

Крылатые ракеты "Калибр" - что о них известно

"Калибры" стартуют как с неземных оперативно-тактических комплексов "Искандер", так и с кораблей. И, что самое неприятное, пуски осуществляется вне пределов досягаемости украинских средств уничтожения.

Ракета "Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км. Для понимания, это означает, что корабль с ними может стоять на рейде Сочи и вести огонь по любой точке Украины. Но в любом случае бороться с "Калибрами" - возможно.

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