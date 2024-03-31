Пока можно констатировать, что носители крылатых ракет не применяются и в море они фактически не выходят.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что для оккупантов такая ракеты "Калибр" действительно является едва ли не самым ценным активом. Не стоит думать, если враг не выводит своих кораблей, то так будет продолжаться всегда.

Об этом Плетенчук отметил в комментарии 24 каналу, комментируя заявление главы ГУР о том, что обстрелы "Калибрами" могут возобновиться. По его словам, противник действительно мог накапливать боекомплект. К сожалению, это он делает, даже несмотря на санкции, хотя не в том объеме, который был раньше.

"Конечно, они могли накапливать, но учитывая ту огромную паузу, которую они выдержали в применении, то вполне возможно, что они их накопили и скорее всего ВПК все равно их делает", - рассказал Плетенчук.

У России была проблема с логистикой, которая должна была стать временной, но затянулась во времени. На самом деле это не такое сложное оборудование для того, чтобы загружать "Калибры", например, в Новороссийске.

"Но все-таки технические характеристики этих ракет оказались совсем не такими, какими их рисовала российская пропаганда. Эти цели достаточно нам знакомы, даже несмотря на то, что фактически полномасштабное нападение России началось с обстрелов именно этими ракетами", - добавил Плетенчук.

В то же время Плетенчук добавил, что иногда эти ракеты сбивали даже крупнокалиберными пулеметами с земли. Пока можно констатировать, что носители крылатых ракет не применяются и в море они фактически не выходят.

Крылатые ракеты "Калибр" - что о них известно

"Калибры" стартуют как с неземных оперативно-тактических комплексов "Искандер", так с кораблей. И, что самое неприятное, пуски осуществляется вне пределов досягаемости украинских средств уничтожения.

Ракета "Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км. Для понимания, это означает, что корабль с ними может стоять на рейде Сочи и вести огонь по любой точке Украины. Но в любом случае бороться с "Калибрами" - возможно.

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