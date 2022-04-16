А вдобавок служба продемонстрировала другие "подарки" от российских оккупантов.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показала, почему опасно возвращаться в населенные пункты, которые освободили от оккупантов. Она опубликовала видео, где пиротехник обезвреживает смертельно опасную мину МОН-90. А на отдельных фото ГСЧС продемонстрировала другие вражеские "подарки".

Ролик и снимки были опубликованы на официальной странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Facebook.

На видео можно заметить, что мина МОН-90 была замаскирована под обычную клеточную сумку. Стоило попытаться ее поднять, как произошел бы взрыв.

"Дальность сплошного поражения [МОН-90] до 90 метров", — отметили в ГСЧС.

Что касается фото, то на них демонстрируются противопехотные гранаты. Они были спрятаны среди предметов быта или установлены на растяжках. Дальность поражения — 200 метров.

Напомним, именно из-за таких вот "подарков" оккупантов власти не рекомендуют жителям возвращаться в освобожденные населенные пункты. По крайней мере, пока идут основные мероприятия по обезвреживанию взрывоопасных предметов. На Киевщине они продлятся до конца мая, а вот на полную очистку области может уйти около года, так как пиротехникам предстоит обследовать огромную территорию.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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