До 31 мая во всей области планируют восстановить электроснабжение.

На Киевщине продолжается разминирование, местная власть все еще не рекомендует людям возвращаться в свои дома.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

"Мы не рекомендуем на данный момент возвращаться людям в деокуповані районы. В первую очередь, это минная опасность, оставленная оккупантами: минные поля, минные ловушки, боеприпасы, которые не разорвались", - рассказал он.

По словам Павлюка, работа по разминированию продолжается.

"Но работа очень кропотливая и большая. Ежедневно мы узнаем о новых и новых объемах этой работы...",- пояснил председатель.

Он также сообщил, что до 31 мая во всей области планируют восстановить электроснабжение. В то же время, пока в 85 населенных пунктах отсутствует газоснабжение, но работы в этом направлении также продолжаются - в течение 11 апреля 9 населенных пунктов были подключены к газоснабжению.

Павлюк добавил, что сейчас на улицах освобожденных населенных пунктов работают коммунальщики, которым помогают добровольцы. По его словам, коммунальную технику оккупанты уничтожили, поэтому ее привлекают из Киева и других районов области.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кличко не исключает, что оккупанты могут попробовать снова "захватить Киев за два дня".

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