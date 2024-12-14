Украинские бойцы проводят непрерывную разведку в городе, а между полетами сушат дроны феном.

Город Торецк в Донецкой области полностью разрушен врагом, он весь в огне и копоти. Об этом говорится в посте под фотографиями города, которые опубликовала официальная страница 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Заснеженный, разрушенный, в огне и копоти. Так выглядит сейчас Торецк. Еще один город, через который проходит линия фронта. И который россияне полностью разрушили, чтобы "освободить", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что фотографии удалось снять с помощью пилотов механизированного батальона "Черный Ворон" 93-й бригады Холодный Яр.

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"Несмотря на тяжелые погодные условия ребята проводят непрерывную разведку в городе. Между полетами сушат дроны феном. Имеют только одну кровать, в которой спят по очереди в перерывах между дежурствами. И почти не выходят из подвала, чтобы не "засветить" свое местоположение", - сказано в сообщении.

Бои за Торецк: последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в эфире Радио Свобода отметил, что есть медленное поэтапное продвижение врага в Торецке. Он сказал, что почти две трети города под контролем России, хотя там были попытки украинского контрнаступления. Он добавил, что россияне движутся на запад.

Пресс-секретарь ОТУ Анастасия Бобовникова 9 декабря 2024 года сообщила, что оккупанты пытаются давить на Торецком направлении, а в самом Торецке идут бои и пока невозможно сказать, какая часть города находится под контролем РФ, а какая контролируется Силами обороны:

Она отметила, что борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж. пресс-секретарь отметила, что враг даже за незначительное продвижение платит огромную цену своим личным составом - за день они теряют до 100 человек.

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