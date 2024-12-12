По его словам, россияне захватили ряд населенных пунктов, которые Украина вернула под контроль после контрнаступления в 2023 году.

Сейчас маловероятно наступление российских оккупантов на Запорожском направлении, но они могут продвинуться на востоке. Такое мнение высказал военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в эфире Радио Свобода.

"Было много разговоров о новых наступлениях на юге и в Запорожской области. Я не очень уверен в этом. Надеюсь, россияне не имеют силы и энергии, материальных средств, живой силы, чтобы провести там дополнительную атаку. Больше всего я боюсь, что они продвинутся с юго-востока. Сейчас видим, что они почти отобрали Курахово, а это действительно большая проблема. Думаю, оно сейчас почти в окружении. Сейчас еще нет котла, но Украина ежедневно отступает оттуда, а Россия ежедневно продвигается вперед на один-три километра", - сказал он.

По его словам, очень похожая ситуация и в Великой Новоселке, где Украина могла бы отбить одно маленькое село.

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"В то же время, мы видели, как Благодатное перешло под контроль российской армии, а также ряд маленьких сел, которые Украина вернула под контроль после контрнаступления в 2023. Поэтому я считаю, что это действительно большая неудача для Украины. Знаю, что это руины, и речь идет о маленьких селах, но с точки зрения символической ценности это показывает российской аудитории через государственную пропаганду, а также украинской аудитории, что никто сейчас не может думать об освобождении. Все больше территорий Украины попадает под оккупацию", - заявил Рёпке.

Кроме того, он отметил, что есть медленное поэтапное продвижение в Торецке.

"Думаю, сейчас почти две трети города под контролем России, хотя мы видели там попытки украинского контрнаступления. Не думаю, что он продвигается. Россияне движутся, к сожалению, на запад. И не менее важно Купянское направление. Харьковская область не аннексирована Россией, и все равно Путин движется там вперед... К счастью, несколько дней назад украинская армия смогла разобрать плацдарм на западном берегу реки Оскол. Но в целом ее противник приближается к Купянску. Думаю, россияне по состоянию на сейчас были бы счастливы от этого, ведь Оскол является естественным рубежом для любых будущих переговоров", - отметил военный обозреватель.

Контратака возле Торецка - подробности

Как сообщал УНИАН, на днях украинские военные провели удачную контратаку на северо-восточном участке фронта относительно города Торецк Донецкой области, им удалось освободить несколько позиций.

Пресс-офицер 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов рассказал, что удачную контратаку провело подразделение из бывших заключенных, которые мобилизовались в бригаду. Алхимов сообщил, что штурм провели недалеко от канала Северский Донец - Донбасс, что на северо-востоке от Торецка.

"Наши подразделения проводили штурмовые действия, в частности это специальный батальон "Шквал" из бывших заключенных. Очень хорошо себя показали на тактическом уровне, чтобы выровнять позиции, улучшить наше положение. Собственно, штурмовали вражеские позиции и отбили их", - отметил Алхимов.

Он также заявил, что военные РФ почти не применяют бронетехнику в атаках на украинские позиции на Торецком участке фронта, а штурмуют пехотой, обстреливают дронами и артиллерией.

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