В результате продвижения российских оккупантов, под их контроль перешли три села в районе Авдеевки.

После захвата российскими оккупантами Авдеевки, прошло 10 дней. И после небольшого перерыва они продолжили продвижение на запад, в результате чего под российский контроль перешли еще три небольших села.

За 10 дней российские военные продвинулись на этом направлении сразу на 5 км, пишет Bild. Как пишет издание, по оценкам аналитиков, при сохранении такого темпа россияне за несколько месяцев достигнут административной границы между Донецкой и Днепропетровской областью.

Сложная ситуация для ВСУ сложилась и недалеко от Бахмута, где российские оккупанты продвигаются к населенному пункту Часов Яр. Там оккупанционные войска имеют превосходство в вооружении и живой силе, а также почти беспрепятственно наносят массированные авиаудары.

Видео дня

Авдеевское направление: новости

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки у российских оккупантов возникла эйфория, они продолжают штурмовать позиции Сил обороны почти круглосуточно.

Бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что на Авдеевском направлении ситуация "очень угрожающая".

Вас также могут заинтересовать новости: