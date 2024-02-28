Это минимум третий такой результативный удар за последние 8 дней.

ВСУ нанесли еще один удар по построению российских солдат вблизи линии фронта. Как сообщают российские телеграм-каналы, оккупантов выстроили для раздачи медалей, но снаряд из РСЗО HIMARS прилетел раньше.

Подробности инцидента опубликовал телеграм-канал "Досье шпиона", который часто дает инсайды о ситуации на российской стороне фронта. По его данным, "прилет" произошел вечером 27 февраля в населенном пункте Еленовка Донецкой области. Утверждается, что командование построило солдат 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ для награждения отдельных из них.

Утверждается, что в результате удара двумя ракетами из системы HIMARS погибли 19 оккупантов, еще 12 получили ранения. Также сообщается, что якобы был убит заместитель командира бригады подполковник Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов. Командир бригады Михаил Гудков якобы был ранен.

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"Источник сообщает, что командование было осведомлено о работе вражеского разведывательного БПЛА в их районе, однако данную информацию проигнорировало", – пишет телеграм-канал.

Косвенно данный инцидент подтверждает беглый украинский экс-депутат Олег Царев и некоторые Z-пропагандисты.

Удары HIMARS по построениям российских войск

Как писал УНИАН, российское командование регулярно подставляет своих солдат под удары ВСУ, устраивая построения в зоне поражения украинской артиллерии. За последние дни произошли минимум два таких инцидента с большим количеством погибших.

Так, в результате ракетного удара ВСУ 20 февраля по полигону в Донецкой области погибли не менее 68 российских военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья.

Буквально на следующий день был нанесен удар по полигону в национальном парке "Алешковские пески" в Херсонской области. По неофициальной информации, там погибли более 30 российских солдат, еще три десятка получили ранения.

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