Российские захватчики пытаются установить, как перемещались средства ПВО.

Россияне нанесли ракетный удар по Украине утром во вторник, 2 января 2024 года, несколько изменив подход к атаке. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Удар 29 декабря был характерен тем, что, кроме Киева, ракеты также летели на другие украинские города, было рассредоточение. На этот раз фактически Киев и Харьков подверглись наибольшему удару, атака была концентрированной", – подчеркнул он в эфире "24 канала".

Кроме того, российские ракеты маневрировали в попытке обойти украинскую противовоздушную оборону. По словам Мусиенко, российские захватчики пытаются установить, как перемещались средства ПВО.

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"Они пытаются установить, как передислоцировывались наши средства ПВО, что происходило – это было подготовкой к следующей атаке", – констатировал он.

Ракетный удар по Украине 2 января

Утром во вторник, 2 января 2024 года, российские оккупационные войска во второй раз за несколько дней нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг использовал различное вооружение, в частности ракеты Х-47М2 "Кинжал". Все 10 из них удалось сбить.

Враг атаковал Харьков, Киев и Киевскую область, есть разрушения. По состоянию на вечер 2 января сообщалось о пяти погибших в результате вражеского удара. Еще 130 человек пострадали.

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