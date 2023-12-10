Романенко подчеркнул, что оккупанты используют не только дешевые "шахеды", но и ракеты, которые некоторое время экономили.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал Игорь Романенко рассказал о том, как российская армия использует высокоточные ракеты и дроны для своих атак.

Романенко отметил, что оккупанты используют не только дешевые "шахеды", но и ракеты, которые некоторое время экономили, пишет Эспрессо. "Ресурс у них есть, за это время накопили около 900 современных высокоточных ракет для запуска с воздуха бомбардировщиками Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Кроме того," Калибры" с платформ морских кораблей, ракетных катеров и подводных лодок", - рассказал он.

Романенко добавил, что также у россиян есть "Искандеры" для запуска крылатых ракет, а именно тех, которые могут прикладывать маршрут не только с одной стороны, но и "облетать районы противовоздушной обороны, обходить с другой стороны и на последнем применении мы все видели".

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Кроме этого, специалист отметил, что армия РФ совершенствует дроны, ищет пути модернизации, в частности применяет SIM-карты. "Однако мощности боевой части" шахедов " не такая, как у этих крылатых ракет. Кроме крылатых ракет есть баллистические. Поэтому сочетание "шахедов" и ракет разного типа приводит к повышению эффективности", - рассказал эксперт и добавил, что Украине необходимо больше средств противовоздушной обороны от союзников и не только комплексы Patriot, но и THAAD.

Воздушные атаки на Украину

С начала декабря оккупанты массированно атакуют украинскую территорию дронами и ракетами. В частности, в ночь на 8 декабря года враги атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из района Приморско-Ахтарска, сообщили Воздушные силы. Там добавили, что оккупанты также запустили зенитные управляемые ракеты С-300 с территории "Белгородской народной республики". "Всего зафиксированы пуски семи ударных БпЛА Shahed-136/131 и шести зенитных управляемых ракет С - 300", - говорилось в сообщении.

А уже утром 8 декабря воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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