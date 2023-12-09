Захватчик пожаловался, что некоторые военные армии РФ не были в отпуске в течение двух лет.

Российский оккупант рассказал бывшему сослуживцу об отсутствии более года отпусков и дезертирских настроениях в рядах армии РФ.

Как свидетельствует новое перехват Главного управления разведки Минобороны РФ, некоторые оккупанты настолько истощены, что готовы бунтовать. Никто не знает, когда часть захватчиков отправят в отпуск.

Кроме того, захватчик сообщил товарищу, что потери оккупантов колоссальные. В частности, только в госпитале вблизи места дисклокации его подразделения находится по меньшей мере 500 человек.

"С*ка, годами, нах*й, в отпуск не бывали и пох*й. 6 армия тоже выпустила закон - нам ветеранки не выдавать, чтобы мы в отпуска не ходили. Я говорю, совсем ох*ели они, везде поджимают нас", - заявил оккупант.

Он отметил, что некоторые оккупанты не были в отпуске по два года. Ему же посчастливилось побывать дома из-за ранения.

"У нас только контрактники в отпуск ходят. Мы скоро реально, бл*дь, толпой пойдем в сторону России", - сказал оккупант.

Реалии "второй армии"

Российская армия деградирует и пьянствует на фронте. Недавно бурят от страха напился и под градусом пришел полями прямо к украинской армии.

Моральный дух оккупационных войск на фронте крайне низок из-за высоких потерь и отсутствия российских командиров на передовой. Во многих российских подразделениях на фронте распространено пьянство, уклонение от выполнения приказов и самовольное оставление частей.

Российские военные в Волгоградской и Оренбургской областях РФ обустроили "ямы-застенки" для нарушителей дисциплины. Речь идет о полигонах "Прудбой" и "Тоцкий".

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