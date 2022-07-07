Развязанная Россией война против Украины будет затяжной. При лучших условиях перелом в войне в пользу Украины произойдет в конце августа.
Такой прогноз сделал военный эксперт Петр Черник, передает 24 канал.
По мнению эксперта, не стоит очаровываться и поддаваться иллюзии, что через несколько недель или месяцев все закончится.
"Я не сторонник быстрой концепции победы, наоборот, я считаю, что эта война будет затяжной. И на самом деле, по какой точке будут идти самые тяжелые бои, уже не так важно", – отметил он.
"Противнику важно продвигаться вглубь украинской территории, и он будет делать для этого все возможное. Придет ли время, чтобы выбить российских оккупантов – придет. Но это произойдет в условиях, когда установок HIMARS будет не десяток, а хотя бы сотня… На мой взгляд, перелом не произойдет так быстро. При лучших условиях это будет в конце августа", – добавил Черник.
Напомним, союзники передали Украине 9 РСЗО HIMARS и аналогичных комплексов. Это мощное оружие, но ВСУ нуждается в большем количестве реактивных систем залпового огня, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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