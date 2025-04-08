Ступак объяснил, какое отношение Германия может иметь к переговорному процессу.

В вопросе территориальных уступок за оккупированный Крым Россия будет биться наиболее отчаянно, тогда как "об остальных территориях можно еще там где-то общаться". Об этом в эфире "Апостроф TV" сказал Иван Ступак, военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004-2015 годах.

Отвечая на вопрос о скандальном заявлении американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, в котором она предложила украинцам смириться с потерей территорий, которые оккупировали россияне, Ступак отметил, что "к сожалению, придется уступить территории".

"Нравится нам это, не нравится: президент об этом открыто говорит, что мы готовы признавать отдельные территории, что мы не можем их контролировать. Статус - это уже будет совершенно другая история", - сказал он.

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Военный эксперт добавил, что Россия будет настаивать на том, чтобы "исключить Крым из состава Украины вообще".

"Исключить из Конституции, исключить также остальные регионы. Я думаю, за Крым они будут биться наиболее отчаянно. А об остальных территориях можно еще там где-то общаться", - отметил Ступак.

Он отметил, что это "та плата, которую Российская Федерация требует". В то же время она максимально повышает ставки. Экс-сотрудник СБУ сказал:

"Но это такая себе стратегия любых переговоров: проси невероятное - получишь минимально необходимое для тебя".

Так, отметил Ступак, трампистка Спартц "ретранслирует эту политику".

"Соединенные Штаты также соглашаются, что да, Украине придется уступить, придется, возможно, даже законодательным путем признать невозможность дальнейшего контроля над отдельными территориями. И, как я говорил, даже исключить из состава Украины. Это действительно очень больно для нас", - подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что Украина "очень зависит" от американской военной и финансовой помощи, а также от американской разведки, что помогает сдерживать агрессию россиян.

Переговоры с РФ

На вопрос, по мнению Ступака, на переговорах между Россией и США уже поднимается вопрос о территориях, он отметил, что уже из нескольких источников "имел сообщения, что... наши западные партнеры привязывают Российскую Федерацию к мирным переговорам следующим образом: газ, нефть". Он сказал:

"Россияне, хотите торговать с Европой, хотите восстановить газосообщение, продавать свой газ в Европу, нефть в Европу, - надо заключать мирное соглашение". И для нас ключевой показатель, ключевая дата - это действительно 9 мая. Но не потому, что это День Победы, мракобесие, вся эта история, - нет. 9 мая - это последний день, определенный швейцарским судом на компанию-владельца газотранспортных потоков Nord Stream 1, Nord Stream 2 по банкротству".

Так, по словам Ступака, 9 мая - это "последний день, когда можно это остановить", и для нас будет показателем: если банкротство будет остановлено, то "это означает, что действительно будет газовое соглашение по Украине".

"Выглядит следующим образом: американские частные инвесторы, сначала планировался Стивен Линч, возможно, сейчас немного изменится... Американский пул инвесторов покупает газотранспортную сеть Nord Stream 1, Nord Stream 2 или только второй поток, потому что он лишь частично поврежден, восстанавливает его за собственные средства и начинает поставлять газ в Европу", - отметил эксперт.

По его словам, здесь возникает вопрос, покупают ли они российский газ самостоятельно и затем перепродают через собственную газостранспортную сеть в Германию, или они просто будут транзитерами.

"Второй вариант - это выкупить украинскую ветку нефтепровода "Дружба", который идет из России, Беларуси в Украину - в Чехию, Словакию и Венгрию. И также на этом зарабатывать деньги", - сказал Ступак.

Эсперт отметил, что сейчас "ведутся переговоры на тему: будет все-таки одна страна Европейского Союза представлять всю Европу на мирных переговорах на уровне с Украиной и Соединенными Штатами".

"И это будет не Франция, и это будет не Великобритания. Это планируется быть Германия. Потому что немецкий регулятор сейчас планирует все же дать разрешение на то, чтобы продать эти газопроводы Nord Stream 1, Nord Stream 2 американским инвесторам. И это будет плата американцев: "Окей, американцы: мы вам продаем, но вы привлекаете нас к переговорному процессу, и мы даем все необходимые процессуальные согласия", - отметил он.

Ступак добавил, что "на уровне политиков в Германии, отдельных представителей партий в Бундестаге, эта договоренность, по крайней мере понятийно, уже есть".

Заявления Спартц об Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Спартц заявила, что "не понимает", как украинцы "могут требовать сохранения всех территорий", и, что президент Украины Владимир Зеленский должен отдать украинские территории России.

На это спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал так: "В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".

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