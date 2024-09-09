На участке возле Покровска оккупанты могут продвигаться на трех направлениях.

На участке возле Покровска оккупанты могут продвигаться на трех направлениях, есть риски для группировки ВСУ. Как рассказал в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее сложными, в то же время продвижение врага в направлении Покровска приостановлено.

"На этом участке нужно рассматривать три направления продвижения противника. Первый - на Покровск через Гродовку и Новогродовку, кстати, там ситуация стабилизирована, как говорит главком Сырский. Однако динамика попыток со стороны захватчика остается", - прокомментировал Згурец.

Кроме того, отметил он, враг несколько сместил акценты, и вторым направлением является попытка продвижения на северо-запад в сторону Селидово, однако там также оккупанты приостановлены.

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"Непростое на этом участке северное направление, где мы имеем ряд населенных пунктов (Украинское, Горняк), ведь противник пытается продвигаться и имеет определенные успехи. А когда мы говорим о наиболее тревожных звоночках, то это как раз была информация об оккупации Невельского, который является восточным опорным пунктом в кармане, где были Карловка, Невельское и Красногоровка", - отметил эксперт.

По его мнению, сейчас наиболее рискованной остается ситуация для нашей группировки, которая находится в треугольнике Красногоровка - Карловка - Невельское.

"Здесь еще особенность заключается в том, что действия противника возле Украинского и Галициновки создают угрозу для тыла нашей группировки войск, потому что враг движется вдоль обоих берегов реки Волчья. Думаю, что сейчас украинская сторона будет осуществлять мероприятия, связанные с плановым уходом из этого кармашка, который образовался в ходе боевых действий", - прогнозирует он, добавляя, что даже в случае выравнивания линии фронта на этом участке у захватчика особых преимуществ не будет.

Згурец отмечает, что главное для ВСУ - помешать дальнейшим попыткам врага продвигаться к Кураховке, а затем к Курахово, чтобы дальше создавать угрозы по всей линии фронта, от Курахово до Угледара.

Покровское направление - новости

Как рассказал главком ВСУ Александр Сырский, Курская операция отвлекла силы РФ от Покровского направления - за последние 6 дней противник не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает. Сейчас в районе Покровска укрепляют оборону.

По данным ISW, российские войска смогли незначительно продвинуться возле Часового Яра и Торецка, но не достигли никаких успехов под Покровском.

Как рассказал пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков, Курахово оказалось в зоне трех точек наступления - с Марьинки, с направления Угледара и с Селидовского направления.

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