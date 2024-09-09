В то же время возле Покровска россияне не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска продолжают наступательные операции в Донецкой области и смогли незначительно продвинуться возле Часова Яра и Торецка. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Сообщается, что, согласно геолокационным кадрам, российские войска добились незначительного прогресса к северу от Калиновки (к северу от Часова Яра). Оккупанты также продолжают наступление в районе Часова Яра, к северу от Часова Яра в направлении Майского и к юго-востоку от Часова Яра в районе Андреевки и Клещиевки.

Кроме того, по данным ISW, россияне продвинулись на восток от Торецка.

Видео дня

"Российские войска продолжали наступательные операции в районе Торецка, к югу от Торецка около Нелиповки и к юго-западу от Торецка около Сухой Балки 7 и 8 сентября", - пишут аналитики. Российские военкоры утверждали, что украинские войска продолжили контратаки в Нью-Йорке и продвинулись к центру города. В то же время, хотя ISW наблюдал геолокационные кадры недавней контратаки украинских войск на северо-западе Нью-Йорка и сохранения позиций в поселении, но пока видел визуального подтверждения того, что украинские войска отвоевали дополнительные территории.

Российские войска также продвигаются в направлении Покровска, однако, как отмечают аналитики, не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска пытаются окружить украинские войска в Селидово, однако у ISW нет подтверждения того, что российские войска действуют в городе или продвигаются к северу или югу от города, что может угрожать украинским войскам потенциальным окружением.

Восточный фронт - что известно

По данным мониторингового проекта DeepState, российская армия захватила село Водяное в Донецкой области Украины и еще продвинулась в районе Гродовки Покровского района.

В то же время по мнению аналитика Виталия Кононученко, сейчас Покровск стал для войск России второстепенной целью. По его словам, россияне сейчас пытаются атаковать большими силами со стороны Марьинки и Угледара.

Вас также могут заинтересовать новости: