Оккупанты придумывают разные хитрости и в ход пошли даже пластиковые трубы.

В направлении города Курахово (Покровский район Донецкой области) враг не совершал штурмы уже неделю, потому что не может накапливаться. Об этом рассказал пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков в эфире КИЕВ24.

"Последние штурмы происходили минимум неделю назад, когда непосредственно выезжает бронированная техника, когда высаживается группа десанта, когда они пытаются забежать в посадки", - подчеркнул он.

Войтенков отметил, что Курахово оказалось в зоне трех точек наступления - с Марьинки, с направления Угледара и с Селидовского направления.

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"Россияне не изменили своих позиций на подступах к городу Курахово - оккупированная Георгиевка, следующий населенный пункт Максимильяновка, где уже приблизительный "ноль", а дальше Курахово. Нашей бригаде и дружественным подразделениям удается сдерживать их атаки", - подчеркнул он.

По его словам, операторы БПЛА ежедневно уничтожают россиян, которые прячутся в посадках. "Перебежали какой-то малой группой, попытались где-то замаскироваться, засесть в какой-то блиндаж, но это укрытие мы "накрываем", - рассказал Войтенков. При этом добавил, что в бригаде есть достаточно боеприпасов для того, чтобы у россиян не было шансов спрятаться, накапливаться и дальше снова продвигаться.

"Все что они могут - это выбежать группами, собрать чуть больше сил - условно до десятка и попытаться продвигаться в наши посадки", - отметил пресс-офицер.

Он рассказал о хитрости, к которой недавно прибегли россияне - они составили из пластиковых труб конструкцию прямоугольную, обтянули ее маскировочной сеткой и под этим могли спрятаться два оккупанта, которые пытались в дневное время по полю передвигаться. "С неба кажется, что это какая-то роботизированная система, но это были оккупанты и мы их сбросами гранат накрыли", - отметил Войтенков.

Потери России в Украине: последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки, 8 сентября, в Украине общие боевые потери российских оккупантов составили 1150 человек.

В то же время с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины эти потери составили около 626410 человек. Кроме того, уничтожено за сутки более 100 единиц российской техники.

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