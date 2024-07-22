Силы обороны смогли деоккупировать часть позиций.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко заявил, что в Харьковской области российские оккупанты пытаются держать боевые действия на высокоинтенсивном уровне.

"Враг несет потери в живой силе и технике, но постоянно пополняет их. Привлекая новые резервы, чтобы не дать возможности Силам обороны Украины перехватить тактическую инициативу. Несмотря на резервы и возможности россиян держать высокоинтенсивные боевые действия, Силы обороны превосходят врага", - рассказал он в эфире "Еспресо".

По словам Федоренко, врагу не удалось достичь дальнейших продвижений на этом участке фронта. Сейчас в Харьковской области ситуация условно стабилизирована. Вооруженные силы Украины оставляют за собой все позиции.

Видео дня

"ВСУ провели мероприятия, и некоторое количество позиций было деоккупировано. Сейчас эти позиции удерживаются Силами обороны. Ведется работа по уничтожению врага. В частности, по военным целям на территории РФ с помощью беспилотных систем и других огневых средств. То есть высокоточным оружием наших международных партнеров. Это решение дало возможность держать врага в постоянном напряжении. Россияне больше не чувствуют себя в безопасности за линией государственной границы", - добавил комбат "Ахиллеса".

Война в Украине - ситуация в Харьковской области

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что сейчас для россиян нет причин останавливаться на Харьковском направлении, несмотря на провальное наступление. По его словам, для армии РФ не проблема терять десятки тысяч людей.

Федоренко рассказывал, что на Харьковском направлении пограничные больницы в РФ переполнены ранеными солдатами.

Недавно стало известно, что российские оккупанты перебросили дополнительные штурмовые группы из морпехов Тихоокеанского флота в район населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области для подготовки к наступлению.

Вас также могут заинтересовать новости: