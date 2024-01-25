На сегодня оккупанты пытаются максимально давить на наших защитников в пределах действующей линии фронта.

На новое масштабное наступление в Украине, в частности на Киев, у россиян пока нет ни человеческого, ни "железного" ресурса, но при этом они стараются максимально давить на наших защитников в пределах действующей линии фронта.

"Вполне понятно, что у россиян состоянием сейчас, если говорим о перспективе ближайших месяцев, самых близких недель, а не дальше, то у них физически некем глубоко или далеко на нас наступать. Некем, нечем. Российская армия очень истощена боями 2023 года, у них проблемы и с личным составом, и с "железом", еще и помноженные на санкции", - сказал экс-командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий в эфире телемарафона

Таким образом, по его словам, планировать Кремлю сейчас какие-то крупные прорывы и походы физически нет ресурса.

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"Но это не значит, что они стоят на месте. Если под тем, что нет наступления подразумевается, что россияне закопаются и нас не трогают, к сожалению, это совсем не так", - подчеркнул Дикий.

Он отметил о ситуации, в частности, под Купянском, где нашим защитникам приходится ежедневно отражать серьезные российские атаки, и другие направления.

"Россияне пытаются в пределах нынешней линии фронта, именно в пределах этой линии воспользоваться той проблемой, которую создали американцы. Пока из-за недосказанности в Конгрессе США у нас есть жесткие ограничения по количеству артиллерийских боеприпасов, россияне пытаются воспользоваться этим как окном возможности, и максимально давить на наших защитников в пределах действующей линии фронта. Это совсем не то же самое, что крупное наступление или прорывы, но от того не легче отражать эти ежедневные атаки по всему фронту от Авдеевки до Купянска. Это "ползучее" наступление – оно никуда не девалось и не прекращалось. А какого-то более масштабного в ближайшее время можем не бояться", - отметил Дикий.

В США анализируют ситуацию на фронте в Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби вчера, 24 января, во время брифинга сказал, что США пока не видят признаков того, что Россия готовится к новому полномасштабному наступлению. По его словам, США "не видят большого движения на фронте с востока на юг". В то же время Кирби отметил, что Конгресс в любом случае должен как можно быстрее выделить Украине новый пакет помощи, поскольку украинским военным нужны снаряды, техника и системы ПВО.

Администрация Байдена в 2023 году запросила у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, однако запрос так и не был одобрен.

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