Все, что оккупанты подтягивают в свои тылы, ВСУ достаточно хорошо прореживает. Из 3-5 снарядов, которые захватчики привозят, на передовые позиции попадает 1-2.

Большинство успешных ударов украинской авиации приходится на Южнобугский направление, а потому российские оккупанты не могут перейти в наступление на этом участке фронта.

Военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге объяснил, что ВСУ уничтожают все резервы, технику и оружие, которые оккупанты пытаются подтянуть.

"Российские войска сидят в обороне, и те резервы, которые они пытаются подтянуть, те материальные средства, которые они пытаются привезти к линии фронта, мы планомерно уничтожаем нашей авиацией", - отметил Жданов.

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Он напомнил, чем все закончилось, когда в марте захватчики наступали на столицу "наугад", не имея необходимого поставки топлива и боеприпасов.

"Все, что они подтягивают в свои тылы, мы достаточно хорошо прореживаем, в этом наше преимущество. С 3-5 снарядов, которые они привозят, на передовые позиции попадает 1-2. Их артиллерия на сегодня молчит. Когда начинает летать авиация - ее сразу сбивают. Наступит тот момент, когда им нечем будет воевать, и начнется отступление. Тогда мы пойдем вперед", - подытожил эксперт.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, на юге ВСУ за сутки нанесли мощных ударов по объектам оккупантов. За этот период они выполнили 167 огневых задач.

По мнению аналитиков ISW, российские военные столкнулись с серьезными проблемами в Украине. Параллельно со значительными потерями личного состава, оккупанты не могут наладить поставка тяжелой военной техники.

4 ноября, ВСУ показали видео эффектного уничтожения складов оккупантов в одной из самых горячих точек фронта.

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