После освобождения Херсона ВСУ также пойдут на Запорожское направление.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует сокрушительный эффект для армии РФ после потери Херсона. Оккупанты, по мнению полковника ВСУ, будут до последнего патрона сражаться за правый берег Херсонской области.

"Происходит ротация на правом берегу Днепра, в том числе и в Херсоне происходит ротация. Они выводят все что им может помешать, а именно администрации вот эти коллаборационистские, которые они там создали, они вывозят архивы, они увозят документы, они выводят Росгвардию - она там не нужна, но при этом они готовят город Херсон к уличным боям, они переодевают свои самые боеспособные части типа десанта в гражданскую форму одежды", - сказал Жданов.

Он добавил, что после освобождения Херсона ВСУ пойдут на Запорожское направление и на Крым, потому что у России обвалится линия фронта.

"Они занимают квартиры и дома людей, которые уехали в эвакуацию, делают там огневые точки. Кстати, сразу скажу - это будет картинка для российского ТВ. Когда бойцы российской армии в гражданском одеянии будут вести бой с ВСУ, то это будет преподнесено как сопротивление местных жителей оккупации со стороны Украины. Это сразу закладывается информационно-психологическая специальная операция. Вот они строят линии обороны перед самим Херсоном", - уверен Жданов.

Война - новости: Ситуация на Херсонском направлении

На юге продолжается контрнаступление ВСУ, украинские бойцы бьют по логистическим путям противника, по которым группировке оккупантов перебрасывают боеприпасы и технику.

В ответ Россия отправила на Херсонское направление десятки тысяч подготовленных бойцов и частично мобилизированных. Последние, по замыслу Кремля, должны будут прикрывать боеспособные части в случае прорыва обороны.

Вместе с тем россияне пустили слухи о якобы готовности "эвакуироваться" на левый берег Днепра.

По словам представителя ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне на самом деле просто делают вид "отступления": "Мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону".

Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, враг просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения по Херсону.

В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для возможных провокаций.