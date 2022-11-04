Вблизи Бахмута постоянно идут бои, оккупанты хотят захватить город, но ВСУ дают достойный отпор.

93-я бригада уничтожила склады с боекомплектом российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Соответствующим видео бойцы бригады поделились на своей Facebook-странице. В ролике можно увидеть эффектный "прилет" по технике рашистов.

"Механизированный батальон холодноярцев "выписал" штраф двум вражеским КамАЗам с БК за неправильную парковку. Кроме того, был уничтожен дом со складом БК", - говорится в сообщении.

Видео дня

Защитники отметили, что они продолжают ликвидировать силы и средства оккупационных войск и оборонять Бахмут.

Ситуация вблизи Бахмута: что происходит на фронте

Сейчас самые ожесточенные бои идут на восточном фронте. На Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области не прекращаются попытки оккупантов прорвать оборону.

Ключевую роль в штурмах Бахмута берут наемники ЧВК "Вагнера". Как поясняет британская разведка, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин делает все возможное, чтобы улучшить свою репутацию на фоне неудач регулярных войск России.

Как сообщал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут очень сильно поврежден. "Нет ни одного уцелевшего дома и в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке... Также Селидовская община страдает... Враг бьет, используя все виды вооружения, тяжелую и дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня. А там, где не достает по относительно отдаленным городам, использует ракеты и зенитно-ракетные системы С-300...",- сказал он.

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